Стивен Джеррард может возглавить «Мидлсбро» — The Sun

45-летний экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард рассматривается на должность главного тренера «Мидлсбро», выступающего в Чемпионшипе, сообщает The Sun.

Руководство футбольного клуба начало поиск нового главного тренера на замену Робу Эдвардсу. В списке кандидатов также бывший тренер «Борнмута» и «Вулверхэмптона» Гари О'Нил и Карлос Коберан из «Валенсии». Ожидается, что окончательное решение будет принято в начале следующей недели.

Джеррард начал свою тренерскую карьеру в «Глазго Рейнджерс» в 2018 году, проработав там три года и приведя команду к чемпионскому титулу 2021 года. Также тренер два года работал в Саудовской Аравии в клубе «Аль-Иттифак». Специалиста активно связывали с возвращением в Глазго после того, как клуб уволил Расселла Мартина из-за невыразительного начала сезона.

После 15 туров во втором по значимости дивизионе Англии «Мидлсбро» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков.