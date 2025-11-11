Михаила Дегтярёва убедили не ужесточать лимит на легионеров перед стартом РПЛ-2025/2026

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв хотел изменить лимит на легионеров за несколько недель до старта нынешнего сезона Мир РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Министра переубедил президент РФС Александр Дюков. Главным посредником в этих переговорах выступил Алексей Дюмин – бывший губернатор Тульской области, а сейчас – помощник Владимира Путина», — добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, на текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

Отметим, что инициатива ужесточения лимита на легионеров в РПЛ нашла понимание не у всех представителей российской футбольной элиты. В частности, против неё высказывались главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин, а также его коллега из «Зенита» Сергей Семак.