Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаила Дегтярёва убедили не ужесточать лимит на легионеров перед стартом РПЛ-2025/2026

Михаила Дегтярёва убедили не ужесточать лимит на легионеров перед стартом РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв хотел изменить лимит на легионеров за несколько недель до старта нынешнего сезона Мир РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Министра переубедил президент РФС Александр Дюков. Главным посредником в этих переговорах выступил Алексей Дюмин – бывший губернатор Тульской области, а сейчас – помощник Владимира Путина», — добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, на текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

Отметим, что инициатива ужесточения лимита на легионеров в РПЛ нашла понимание не у всех представителей российской футбольной элиты. В частности, против неё высказывались главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин, а также его коллега из «Зенита» Сергей Семак.

Материалы по теме
Гендиректор «Акрона» высказался о желании Дегтярёва ужесточить лимит на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android