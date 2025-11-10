Скидки
Товен заменил Коло Муани в заявке сборной Франции на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2026

Товен заменил Коло Муани в заявке сборной Франции на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2026
32-летний вингер «Ланса» Флорьян Товен заменил травмированного футболиста «Тоттенхэм Хотспур» Рандаля Коло Муани в заявке сборной Франции на ноябрьские матчи европейской квалификации на чемпионат мира — 2026. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.

Коло Муани получил травму челюсти в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Медицинский штаб лондонского клуба оценил травму как незначительную, но дополнительное обследование выявило перелом.

В ноябре сборная Франции проведёт два матча в рамках отборочного цикла мирового первенства: 13 ноября «трёхцветные» встретятся с Украиной, а 16 ноября — с Азербайджаном. На данный момент Франция с 10 очками возглавляет турнирную таблицу группы D.

