Товен заменил Коло Муани в заявке сборной Франции на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2026
Поделиться
32-летний вингер «Ланса» Флорьян Товен заменил травмированного футболиста «Тоттенхэм Хотспур» Рандаля Коло Муани в заявке сборной Франции на ноябрьские матчи европейской квалификации на чемпионат мира — 2026. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Азербайджан
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Коло Муани получил травму челюсти в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Медицинский штаб лондонского клуба оценил травму как незначительную, но дополнительное обследование выявило перелом.
В ноябре сборная Франции проведёт два матча в рамках отборочного цикла мирового первенства: 13 ноября «трёхцветные» встретятся с Украиной, а 16 ноября — с Азербайджаном. На данный момент Франция с 10 очками возглавляет турнирную таблицу группы D.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
00:04
-
00:01
- 10 ноября 2025
-
23:57
-
23:54
-
23:37
-
23:36
-
23:29
-
23:14
-
23:03
-
22:59
-
22:59
-
22:48
-
22:41
-
22:35
-
22:34
-
22:20
-
22:09
-
21:59
-
21:59
-
21:42
-
21:41
-
21:32
-
21:31
-
21:31
-
21:10
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:48
-
20:41
-
20:28
-
20:21
-
20:20
-
20:18
-
20:15