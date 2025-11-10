Скидки
«Ливерпуль» направил запрос в судейскую комиссию из-за отменённого гола ван Дейка — ESPN

«Ливерпуль» направил запрос в судейскую комиссию из-за отменённого гола ван Дейка — ESPN
«Ливерпуль» направил запрос в судейский корпус Англии (PGMOL) для разъяснения ситуации с отменой гола Вирджила ван Дейка в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3), сообщает ESPN.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

На 38-й минуте матча ван Дейк после подачи с углового от Мохамеда Салаха отправил мяч в сетку ворот «Манчестер Сити» и сравнял счет. Однако арбитр Крис Кавана при помощи VAR отменил гол, посчитав, что защитник Эндрю Робертсон, находившийся в офсайде, своими движениями мешал вратарю.

В «Ливерпуле» считают, что ни один из критериев правила об определении положения офсайда, необходимых для отмены гола, не был соблюден.

После 11 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

