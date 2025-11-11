Стали известны три варианта лимита на легионеров, которые обсуждает Минспорта с РФС и РПЛ

РФС и РПЛ обсуждают три формулы будущего лимита на легионеров. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Первый вариант: лимит, который предлагает Михаил Дегтярёв — 10 легионеров в заявке и пять на поле. Второй — оставить нынешний лимит в 13 легионеров в заявке и восемь – на поле, но ввести денежные поощрения за использование молодых россиян, а на использование легионеров ввести пошлины. Третий вариант — ужесточить лимит по формуле 11 легионеров в заявке и семь на поле», – добавил собеседник издания, близкий к ходу переговоров.

Напомним, на текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку на матч 13 иностранных футболистов, однако выпускать на поле только восемь из них.