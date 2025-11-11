Скидки
Игрок «Лиона» высказался о судействе в Лиге 1

Игрок «Лиона» высказался о судействе в Лиге 1
31-летний полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо высказался о работе арбитров во французской Лиге 1 после матча 12-го тура, в котором его команда уступила «ПСЖ» со счётом 2:3.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Заир-Эмери – 26'     1:1 Морейра – 30'     1:2 Кварацхелия – 33'     2:2 Мэйтленд-Найлс – 50'     2:3 Невеш – 90+5'    
Удаления: Тальяфико – 90+3' / нет

«Мы стали жертвами судейской ошибки. С начала сезона одно и то же повторяется на каждом поле, каждые выходные. Слишком много команд стали жертвами судейских ошибок. Это неправильно. Нужно что-то менять. После последнего гола «ПСЖ» я сказал арбитру, что он не соответствует стандартам. Он ответил: «Что вы предлагаете?» Я хочу сказать, что нам нужно собраться и обсудить это. Со всеми капитанами Лиги 1, директорами клубов, всеми судьями Лиги 1 и их руководителями. Чтобы мы могли двигаться дальше, потому что так больше продолжаться не может», — приводит слова Толиссо Footmercato.

