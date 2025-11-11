Скидки
Видео: молодая пара случайно увидела Месси на улице в Барселоне

В Сети распространилось видео, на котором молодой мужчина и его девушка случайно увидели проходящего мимо Лионеля Месси по улице в Барселоне.

Напомним, легенда «Барселоны», ныне выступающий за «Интер Майами», приехал в столицу Каталонии, чтобы посетить обновлённый после реконструкции стадион «Камп Ноу».

Увидев звезду мирового футбола, молодые люди заметно растерялись.

38-летний Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В составе каталонцев он 10 раз стал чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок Испании, восемь раз – Суперкубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и три раза — клубный чемпионат мира. С 2021 по 2023 год звёздный аргентинец защищал цвета «ПСЖ».

