Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов сравнил Соболева с бывшим нападающим «Зенита»

Радимов сравнил Соболева с бывшим нападающим «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о наиболее подходящей позиции на поле для нападающего клуба с берегов Невы Александра Соболева.

«Я бы сравнил Соболева с Пашей Погребняком. В то время под ним играли Зырянов, Широков, Аршавин, Домингес. Дик Адвокат говорил Погребняку: «Не мешай в середине, ты должен быть наконечником. Не распыляйся». Он стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА в 2008 году только потому, что он играл впереди.

Вот когда за Соболевым смотришь, видно, что он хочет доказывать. От большого желания он смещается на фланг, начинает разыгрывать. Это у него отнимает уверенность. В этом плане нужно упростить игру. В «Зените» есть подносчики снарядов. Я больше чем уверен, что тренерский штаб об этом говорит. Но Соболев, пытаясь показать совершенно другие качества, вредит сам себе, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Соболев провёл 50 матчей за «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android