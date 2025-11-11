Радимов сравнил Соболева с бывшим нападающим «Зенита»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о наиболее подходящей позиции на поле для нападающего клуба с берегов Невы Александра Соболева.

«Я бы сравнил Соболева с Пашей Погребняком. В то время под ним играли Зырянов, Широков, Аршавин, Домингес. Дик Адвокат говорил Погребняку: «Не мешай в середине, ты должен быть наконечником. Не распыляйся». Он стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА в 2008 году только потому, что он играл впереди.

Вот когда за Соболевым смотришь, видно, что он хочет доказывать. От большого желания он смещается на фланг, начинает разыгрывать. Это у него отнимает уверенность. В этом плане нужно упростить игру. В «Зените» есть подносчики снарядов. Я больше чем уверен, что тренерский штаб об этом говорит. Но Соболев, пытаясь показать совершенно другие качества, вредит сам себе, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».