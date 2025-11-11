Скидки
Президент Мексики — о ЧМ-2026: мы будем готовы через несколько месяцев

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум высказалась о процессе подготовки и реконструкции инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2026 года.

«Это не только время увидеть лучший футбол, но и время рассказать миру, кто мы, что такое Мексика — не только страна с огромным культурным богатством, но и страна, переживающая исторический момент. Это будет особенное время, которое окажет значительное влияние на экономику, мы будем готовы через несколько месяцев», — приводит слова Шейнбаум ESPN.

Чемпионат мира проведут совместно Мексика, США и Канада. Мексика примет 13 матчей, пять из которых — в столице. Остальные восемь встреч пройдут в Гвадалахаре и Монтеррее.

