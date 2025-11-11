Мадридский «Атлетико» перешёл под контроль нового инвестора

Футбольный клуб «Атлетико» Мадрид объявил о продаже контрольного пакета акций инвестиционной компании Apollo Sports Capital (ASC).

В рамках соглашения Мигель Анхель Хиль и Энрике Сересо продолжат возглавлять клуб в качестве генерального директора и президента соответственно, а также останутся акционерами. Под их руководством за последние два десятилетия «Атлетико» зарекомендовал себя как один из самых успешных и известных футбольных клубов Европы.

Акционеры планируют предоставить капитал для поддержки долгосрочных планов клуба, включая дальнейшие инвестиции в команды «Атлетико» и крупные инфраструктурные проекты.

«Мы рады приветствовать нового партнёра, преданного клубу. Apollo Sports Capital — наш надёжный союзник, который уважает историю, традиции, самобытность «Атлетико» и его болельщиков, привнося при этом дополнительные ресурсы и энтузиазм для поддержания нашего роста и конкурентоспособности», — приводит слова Хиля официальный сайт клуба.

После 12 сыгранных туров в испанской Примере «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В Лиге чемпионов команда набрала шесть очков в четырёх играх.