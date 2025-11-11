Тренер «Балтики» Талалаев оценил выступление своей команды в первом круге сезона РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал выступление своей команды в первом круге нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

— Мы не привыкли оценивать промежуточные результаты. Мы выкладываемся больше, чем на 100%, если это возможно. Мы это видим по игре. Для меня мои футболисты всегда самые лучшие, поэтому оценки у них максимальные.

— После 15 туров какие задачи стоят перед командой на сезон?

— Задачи ставят руководители. Я никогда не говорю об этом в раздевалке. В футболе есть только одно место — первое, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент балтийцы с 28 очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.