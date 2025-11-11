Скидки
Радимов назвал команду из топ-4 РПЛ, в чемпионство которой он не верит

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах «Локомотива» в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

— «Локомотив» сможет взять медали в этом сезоне?
— На данный момент слабо верю в это. Есть «Зенит», «Краснодар», ЦСКА. Да и «Спартак» с такими игроками и со всеми приобретениями своего слова ещё не сказал. «Локомотиву» будет сложно. Хотя они весь первый круг шли в лидерах, а в итоге оказались на четвёртом месте, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 15 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Локомотив» — «Оренбург»
