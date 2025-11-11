Александр Мостовой назвал главное разочарование первого круга РПЛ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой назвал «Динамо» главным разочарованием после первого круга чемпионата России.

«Никто не ожидал, что они с таким составом будут так низко после первого круга. Уверен, что поднимутся. У многих команд случаются неудачные периоды — такой сейчас у бело-голубых», — приводит слова Мостового News.ru.

После 15 туров чемпионата России «Динамо» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 17 очков. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет пять матчей (три поражения и две ничьих). В следующем туре команда встретится с махачкалинским «Динамо».