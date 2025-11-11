Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ветеран ЦСКА выделил главных фаворитов чемпионской гонки РПЛ

Ветеран ЦСКА выделил главных фаворитов чемпионской гонки РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о главных фаворитах чемпионской гонки Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Думаю, что ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». Питерцы, конечно, немного сбавили обороты, да и Семак, на самом деле, команде уже приелся. Каждый год требовать чемпионства… Тяжёлая психологическая нагрузка. У ЦСКА хорошее место в чемпионате, но получается как-то неуверенно: постоянные победы 1:0, забивают защитники. Колоссальное везение. Такое бывает, но оно имеет свойство заканчиваться. Команда в порядке, однако чемпионской игры нет никакой. Стандарты, угловые, стандарты. Красивой игры комбинационной я не вижу», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

На данный момент турнирную таблицу Мир Российской Премьер‑Лиги возглавляет «Краснодар», у которого 33 очка. На втором месте — ЦСКА (33), третью строчку занимает «Зенит» (30).

Материалы по теме
Радимов назвал команду из топ-4 РПЛ, в чемпионство которой он не верит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android