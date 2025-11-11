Скидки
Корнаухов объяснил срывы тренерского штаба «Спартака» во главе со Станковичем

Корнаухов объяснил срывы тренерского штаба «Спартака» во главе со Станковичем
Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился мыслями о срывах в тренерском штабе московского «Спартака» после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«В игре «Спартака» Станковича есть то, что любят болельщики красно‑белых. Все эти «стеночки», комбинации. Против «Ахмата» спартаковцы, на самом‑то деле, сыграли очень хорошо. В том числе в защите. Увы, мы видим, что чем больше «Спартак» набирает очков, тем более напряжённым выглядит тренерский штаб команды, и происходят срывы, которые мы наблюдаем», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после матча 15-го тура у тренера «Спартака» Деяна Станковича произошёл небольшой конфликт с журналистом. Сербский специалист остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.

Созин: кто в «Спартаке» продлил контракт Станковича — пусть платит ему неустойку из своих
