Зинедин Зидан анонсировал скорое возвращение к тренерской деятельности

Француз Зинедин Зидан заявил, что в скором времени планирует вернуться к тренерской деятельности.

«Это произойдёт скоро, очень скоро», — приводит слова Зидана журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством «Королевский клуб» трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды завоёвывал Суперкубок Испании.

По слухам, Зидан может стать следующим главным тренером сборной Франции. На этом посту он сменит нынешнего главного тренера национальной команды Дидье Дешама.