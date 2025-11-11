Скидки
Ветеран ЦСКА назвал два московских клуба главными разочарованиями РПЛ

Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о главных разочарованиях Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Главные разочарования — это «Спартак» и «Динамо». Ну как так можно? Если красно-белые немножко пришли в себя, то у «Динамо» это прежде всего психологическая несовместимость. Не надо было Карпину переходить в клуб. Вот как бывают несовместимые продукты, вот так и в «Динамо». Абсолютно уверен. Момент, который сложно преодолеть», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Мир Российской Премьер‑Лиги. У команды Деяна Станковича 25 очков. «Динамо» идёт на 10-м месте (17).

