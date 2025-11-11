Французский журналист: Забарный — это полная катастрофа
Поделиться
Известный французский журналист Пьер Менес раскритиковал игру защитник «ПСЖ» Ильи Забарного после матча 12 тура чемпионата Франции с «Лионом» (3:2).
Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Заир-Эмери – 26' 1:1 Морейра – 30' 1:2 Кварацхелия – 33' 2:2 Мэйтленд-Найлс – 50' 2:3 Невеш – 90+5'
Удаления: Тальяфико – 90+3' / нет
«ПСЖ пропустил очень быстрый гол от Морейры, которого Илья Забарный полностью проспал в течение всего матча. Люди скажут, что у меня проблемы с украинцем теперь, когда Ли Кан Ин избавляется от своего ужасного прозвища, но Забарный — это полная катастрофа», – приводит слова Менеса le10sport.com
В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол. Футболист перешёл в стан парижан в летнее трансферное окно.
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
03:06
-
02:56
-
02:43
-
02:34
-
02:24
-
02:17
-
02:01
-
01:59
-
01:45
-
01:39
-
01:37
-
00:51
-
00:48
-
00:34
-
00:22
-
00:20
-
00:04
-
00:01
- 10 ноября 2025
-
23:57
-
23:54
-
23:37
-
23:36
-
23:29
-
23:14
-
23:03
-
22:59
-
22:59
-
22:48
-
22:41
-
22:35
-
22:34
-
22:20
-
22:09
-
21:59
-
21:59