Французский журналист: Забарный — это полная катастрофа

Известный французский журналист Пьер Менес раскритиковал игру защитник «ПСЖ» Ильи Забарного после матча 12 тура чемпионата Франции с «Лионом» (3:2).

«ПСЖ пропустил очень быстрый гол от Морейры, которого Илья Забарный полностью проспал в течение всего матча. Люди скажут, что у меня проблемы с украинцем теперь, когда Ли Кан Ин избавляется от своего ужасного прозвища, но Забарный — это полная катастрофа», – приводит слова Менеса le10sport.com

В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол. Футболист перешёл в стан парижан в летнее трансферное окно.