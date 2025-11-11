Скидки
Французский журналист: Забарный — это полная катастрофа

Французский журналист: Забарный — это полная катастрофа
Комментарии

Известный французский журналист Пьер Менес раскритиковал игру защитник «ПСЖ» Ильи Забарного после матча 12 тура чемпионата Франции с «Лионом» (3:2).

Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Заир-Эмери – 26'     1:1 Морейра – 30'     1:2 Кварацхелия – 33'     2:2 Мэйтленд-Найлс – 50'     2:3 Невеш – 90+5'    
Удаления: Тальяфико – 90+3' / нет

«ПСЖ пропустил очень быстрый гол от Морейры, которого Илья Забарный полностью проспал в течение всего матча. Люди скажут, что у меня проблемы с украинцем теперь, когда Ли Кан Ин избавляется от своего ужасного прозвища, но Забарный — это полная катастрофа», – приводит слова Менеса le10sport.com

В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол. Футболист перешёл в стан парижан в летнее трансферное окно.

