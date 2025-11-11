«Динамо» — лидер РПЛ по двум атакующим статистическим показателям в первой половине сезона

Московское «Динамо» стало самой создающей голевые моменты (xG), а также бьющей командой Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Об этом сообщает телеграм-канал МЯЧ RU.

По информации источника, бело-голубые нанесли 236 ударов за 15 сыгранных матчей чемпионата России — больше, чем у любого другого клуба РПЛ за тот же отрезок. Также у «Динамо» 24,35 ожидаемых гола, что также является лучшим результатом в лиге. При этом подопечные Валерия Карпина забили 22 мяча.

По состоянию на текущий момент «Динамо» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Мир Российской Премьер‑Лиги. У команды Карпина 17 очков.