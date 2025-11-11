«На грани нервного срыва». Радимов прокомментировал конфликт Станковича с журналистом

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался об эмоциональном поведении сербского специалиста Деяна Станковича. Напомним, после матча 15-го тура у главного тренера «Спартака» произошёл небольшой конфликт с журналистом. Сербский специалист остался недоволен вопросом о судействе и грубо ответил журналисту во время интервью, обвинив в провокации.

«Думаю, что Станкович на грани нервного срыва. Да, понятно, что тренер «Спартака» всегда будет под давлением, это одна из самых популярных команд нашей страны. Но, когда ты приходишь в клуб, ты должен это понимать…

Но вот так вести себя по отношению к журналисту нельзя, ничего криминального он не спросил. И самое страшное, что извинения принесли люди из «Спартака», но не сам Станкович. Если бы, сорвавшись на флеше, он пришёл бы на пресс‑конференцию и извинился, то выглядел гораздо симпатичнее», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Сербский специалист возглавляет клуб с лета 2024 года. По итогам первого круга Мир РПЛ этого сезона красно-белые набрали 25 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице.