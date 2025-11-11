Булыкин дал совет полузащитнику «Динамо», попавшему в скандал с бывшей девушкой

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о скандале с участием нападающего бело-голубых Муми Нгамалё, который ранее выгнал из квартиры в «Москва-Сити» свою бывшую девушку, блогера Никки Сии, уличившую его в измене.

«Это его личные дела. Вряд ли здесь как-то клуб может помочь. Единственное, что может его спасти — это полностью сосредоточиться на футболе, на тренировках. Однако, как я понял, там всё наоборот. Он решил сосредоточиться на всём, кроме футбола. Конечно, такие вещи немного надламливают психологически, когда у тебя распадаются отношения, футболист находится не в лучшей психологической форме. Здесь можно всё исправить только результатами, — приводит слова Булыкина издание News.ru.

В нынешнем сезоне 31-летний камерунец провёл семь матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету пять игр и одна голевая передача в рамках Фонбет Кубка России.