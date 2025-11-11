Аршавин: играли в футбол, зарабатывали деньги, в итоге живём с мамами и платим алименты

Бывшие футболисты «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, Владислав Радимов и Александр Кержаков в эфире шоу на YouTube-канале Fonbet высказались о личной жизни после завершения профессиональной карьеры.

Аршавин: Играли мы в футбол, выигрывали, деньги зарабатывали. В итоге живём с мамами и платим алименты.

Кержаков: Мне повезло, я у жены в квартире живу.

Аршавин: Офигеть, как мы поиграли с вами в футбол.

Радимов: Сейчас в студию заходят Буланова, Барановская и Тюльпанова.

Аршавин: А они ещё и известнее нас стали, — сказали экс-футболисты в эфире шоу на YouTube-канале Fonbet.

Андрей Аршавин известен выступлениями за лондонский «Арсенал», «Зенит», «Кубань» и «Кайрат». Александр Кержаков в своей карьере играл «Динамо», «Зенит», «Севилью» и «Цюрих». В бытность игроком Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит».