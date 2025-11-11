Эдуард Сперцян высказался о своём отношении к выступлениям за сборную Армении

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал пост о прилёте в Ереван для тренировок с национальной командой Армении в преддверии отборочных матчей к чемпионату мира 2026 года.

«Тем временем, я уже в Ереване! Выступать за сборную всегда по-особенному трепетно и волнительно. До матча с Венгрией несколько дней, будем готовиться», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Сборная Армении находится на последнем четвёртом месте в группе F отбора к чемпионату мира 2026 года. У команды три набранных очка за два тура до окончания квалификации. Впереди у команды домашняя игра с Венгрией и выездная встреча с Португалией.

За национальную команду 25-летний Сперцян провёл 38 матчей, в которых забил 10 голов и отдал четыре ассиста.