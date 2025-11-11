Кержаков, Аршавин и Радимов составили сборную лучших игроков «Зенита»

Бывшие футболисты «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, Владислав Радимов и Александр Кержаков в эфире шоу на YouTube-канале Fonbet предствили собственную символическую сборную из лучших игроков сине-бело-голубых.

Радимов: Ну лучший вратарь — Малафеев. Анюков справа.

Аршавин: Слева кто? Мареш? Кришито?

Кержаков: Нам же надо, чтобы сильная была сборная.

Аршавин: Ну у нас уже Радимов в сборной, какая она сильная? (смеётся)

Кержаков: Мареш тогда. Так, теперь центральные защитники.

Радимов: Ну там одни петрушки были. Ну пусть Крижанац и Ломбертс.

Аршавин: Радим, ты где будешь? Опорничком?

Радимов: Я в центре.

Кержаков: Здесь должно быть два созидателя. Радим и один какой-то должен быть чуть в большем движении. Тут всё-таки Широков или Зырянов.

Аршавин: Радим, с кем тебе приятнее играть было?

Радимов: Ну, думаю, с Зыряновым. И слева Денисов.

Аршавин: Данни, Аршавин, Кержаков, — заявили экс-футболисты в эфире шоу на YouTube-канале Fonbet.

Итоговая версия сборной представлена на фотографии.

Фото: Кадр из шоу на YouTube-канале Fonbet

Аршавин известен выступлениями за лондонский «Арсенал», «Зенит», «Кубань» и «Кайрат». Кержаков в своей карьере играл «Динамо», «Зенит», «Севилью» и «Цюрих». В бытность игроком Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит».