Радимов сравнил отношение к Станковичу и Абаскалю в России

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о разнице в отношении к бывшему главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю и действующему наставнику красно-белых Деяну Станковичу.

«Мне ещё резануло слух, что не так давно Станкович сказал, что он иностранец и поэтому к нему так относятся. Абсолютно не так. Так, как относились журналисты к Абаскалю, не сравнить со Станковичем. Только из‑за того, что у него хорошее футбольное прошлое в качестве игрока, поэтому футболисты ему верят и доверяют», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Мир Российской Премьер‑Лиги. У команды Деяна Станковича 25 очков.

