Мостовой назвал команду-открытие после первого круга РПЛ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой считает «Балтику» главным открытием после первого круга чемпионата России.

«Открытие — наверное, «Балтика». Много разговоров вокруг этого клуба сейчас, на пятом месте идут. Посмотрим, как они закончат чемпионат», — приводит слова Мостового News.ru.

После 15 туров чемпионата России «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 28 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на пять очков. За 15 туров команда потерпела лишь одно поражение.

В следующем туре РПЛ «Балтика» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 22 ноября.

