Сафонов из аэропорта в Стамбуле обратился к фанатам перед грядущим матчем сборной России

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов записал видеозаметку в своём телеграм-канале, где рассказал, как добирается до сбора национальной команды перед товарищескими матчами сборной России и обратился к болельщикам.

«Всем привет! Бегу на свою пересадку уже в Стамбуле. Уже началась посадка. И должен полететь в Питер. В этот раз я без багажа, только с ручной кладью. Чувствую, что даже если б я успел, то багаж бы всё равно не успел. Поэтому увидимся в Питере. Я думаю, где-то часа через четыре с половиной. Завтра на тренировку и готовимся уже к первой игре за сборную», — сказал Сафонов в видеозаметке, опубликованной в своём телеграм-канале.

Напомним, сборная России в ноябре проведёт два товарищеских матча — с Перу (12 ноября) и с Чили (15 ноября).