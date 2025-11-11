Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Отрицательно действует на клуб». Ветеран ЦСКА сравнил подход Станковича и Талалаева

«Отрицательно действует на клуб». Ветеран ЦСКА сравнил подход Станковича и Талалаева
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о работе и эмоциональности главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Он отрицательно действует на коллектив своими выходками. Это никуда не годится. Пожалуйста, ругай своих игроков как угодно, как это делает Андрей Талалаев. А ругать судей, сваливать на них что-то не надо. Пусть сидит где-нибудь там наверху, на трибуне или в ложе, обедает или выпивает что угодно. Увольнение? Деян сам не покинет клуб ни за что. Будет делать всё, чтобы «его ушли». Зачем ему это? А зачем терять такие бабки? Ему ведь и контракт еще новый дали. Его высказывания в духе «я устал, я хочу домой» отрицательно действуют и на клуб, и на болельщиков», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Мир Российской Премьер‑Лиги. У команды Деяна Станковича 25 очков.

Материалы по теме
Ветеран ЦСКА назвал два московских клуба главными разочарованиями РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android