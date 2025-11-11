Скидки
Уэйн Руни назвал главный трансфер АПЛ нынешнего сезона

Уэйн Руни назвал главный трансфер АПЛ нынешнего сезона
Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни назвал переход полузащитника Гранита Джаки лучшим трансфером сезона в АПЛ.

«Когда он возвращался в Премьер-лигу, возникал вопрос, сможет ли он снова показать свой уровень. Тем более в составе команды, только что вышедшей в элиту — какого эффекта он сможет добиться? Но, пожалуй, он стал лучшим приобретением сезона. Он был просто великолепен.

Полузащитник перешёл в «Сандерленд» в летнее трансферное окно из леверкузенского «Байера» за нераскрытую сумму и подписал трёхлетний контракт. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

