Уэйн Руни назвал главный трансфер АПЛ нынешнего сезона

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни назвал переход полузащитника Гранита Джаки лучшим трансфером сезона в АПЛ.

«Когда он возвращался в Премьер-лигу, возникал вопрос, сможет ли он снова показать свой уровень. Тем более в составе команды, только что вышедшей в элиту — какого эффекта он сможет добиться? Но, пожалуй, он стал лучшим приобретением сезона. Он был просто великолепен.

Полузащитник перешёл в «Сандерленд» в летнее трансферное окно из леверкузенского «Байера» за нераскрытую сумму и подписал трёхлетний контракт. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.