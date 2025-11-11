Скидки
Нагельсман – о Вирце: «Ливерпуль» мог бы помочь ему

Нагельсман – о Вирце: «Ливерпуль» мог бы помочь ему
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о неудачном старте полузащитника Флориана Вирца в «Ливерпуле».

«Ливерпуль» мог бы помочь ему, реализуя хотя бы часть моментов, которые он создаёт. Похоже, они просто не любят забивать мяч в ворота. Если честно, общая ситуация сейчас не самая простая и для Фло. Клуб в целом не так стабилен, как в прошлом году. Сейчас гораздо труднее вписаться в команду. Если посмотреть на матч против «Манчестер Сити», то за все 90 минут «Ливерпуль» выглядел слабее. Так что Вирцу трудно оказать большое влияние на игру. В итоге всё сводится к тому, что ему просто нужно немного больше времени — и это нормально. Мы видим то же самое с другими игроками, переходящими в Премьер-лигу.

Мы все знаем, на что он способен, и совершенно естественно, что игрок его возраста может переживать спад формы. Нельзя ожидать, что он будет показывать один и тот же уровень три года подряд. Ему просто нужно немного поддержки, чтобы он мог разгрузить голову и почувствовать уверенность. Ну и «Ливерпуль», возможно, тоже мог бы помочь — забивать хотя бы часть моментов, которые он создаёт. Это было бы неплохой идеей, потому что шансов он создаёт немало, просто… они, кажется, не очень любят отправлять мяч в сетку — и это тоже часть правды», — приводит слова Нагельсмана Goal.com.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 16 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

