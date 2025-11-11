Скидки
Гришин: Станковича мы снимаем какой тур уже, а про Карпина ничего не говорим

Бывший российский футболист Александр Гришин высказался о ситуации в «Динамо» под руководством главного тренера Валерия Карпина.

«Очень много было ожиданий, а пока мы не видим ничего хорошего. Вот Станковича мы снимаем какой тур уже, а про Карпина ничего не говорим.

Приведу пример: последний трофей в «Динамо» мы взяли в 1995 году, когда выиграли Кубок России с Константином Ивановичем Бесковым. Мы выиграли Кубок, и в том же году Константина Ивановича сняли, когда мы шли на третьем месте в чемпионате, но потеряли шансы на чемпионство, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После 15 туров чемпионата России «Динамо» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 17 очков. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет пять матчей (три поражения и две ничьих). В следующем туре команда встретится с махачкалинским «Динамо».

