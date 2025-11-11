Скидки
Роберт Левандовски может завершить карьеру в конце сезона — Sport.es

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не собирается покидать клуб и намерен доиграть свой контракт. Об этом сообщает издание Sport.es.

По информации источника, футболист и его семья полностью адаптировались к жизни в Барселоне и чувствуют себя комфортно. Возможность переезда в экзотическую лигу, например в чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на потенциально крупные предложения, его не привлекает.

Контракт Левандовского рассчитан до лета 2026 года. Польский форвард считает, что способен провести в клубе как минимум ещё один сезон и готов мириться с ролью запасного, если потребуется, даже при меньшем количестве игрового времени.

Если руководство «Барселоны» решит не продлевать соглашение, Левандовский может рассмотреть вариант завершения карьеры. Его приоритет — остаться жить в Барселоне и, по возможности, продолжить карьеру именно в этом клубе.

Ранее Sport.es сообщал, что представители «Милана» провели встречу с агентом футболиста, Пини Захави, чтобы обсудить потенциальный трансфер 37-летнего игрока.

В текущем сезоне Левандовски провёл 11 матчей за «Барселону» и отметился четырьмя голами.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом

