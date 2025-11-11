Скидки
Родриго готов покинуть «Реал» перейти в клуб АПЛ — источник

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс задумывается о возможном уходе из клуба, сообщает The Madrid Views.

Как сообщает источник, бразильца не устраивает его нынешняя роль в команде — он недоволен количеством игрового времени в текущем сезоне и уже рассматривает вариант смены команды в зимнее трансферное окно.

Руководство «Реала» готово выслушать предложения по игроку, однако рассматривает лишь вариант полноценного трансфера — аренда исключена.

При этом сам Родриго, по данным СМИ, хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 15 встречах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Йылдыз сыграл 17 матчей, где забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

