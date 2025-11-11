Роберто Манчини близок к заключению контракта с новым клубом — Фабрицио Романо

Роберто Манчини согласился возглавить катарский клуб «Аль-Садд». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По данным источника, контракт будет включать пункт, позволяющий специалисту покинуть команду летом 2026 года — это условие было принципиальным для Манчини, и стороны пришли к согласию.

Ожидается, что итальянец подпишет соглашение после окончательного оформления всех документов. Последним местом работы 59-летнего тренера была сборная Саудовской Аравии.

Манчини в качестве футболиста выступал за «Болонью», «Сампдорию» и «Лацио». В роли тренера он работал в «Лацио», «Интере», «Манчестер Сити», «Галатасарае» и «Зените» в сезоне-2017/2018. Со сборной Италии специалист выиграл чемпионат Европы в 2020 году.

