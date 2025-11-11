Скидки
Главная Футбол Новости

Антонио Конте сделал заявление о ситуации в «Наполи» на фоне слухов об увольнении

Антонио Конте сделал заявление о ситуации в «Наполи» на фоне слухов об увольнении
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о текущей ситуации в команде и внутренней атмосфере.

«Когда ты проигрываешь пять матчей, значит, что-то идёт не так. Нужно вносить изменения — я не собираюсь просто наблюдать за тем, как команда умирает. Если потребуется, я первый возьму ответственность на себя.

Сейчас я не чувствую единства. Каждый сосредоточен только на своих проблемах. Пересадку сердца никому не сделаешь — каждый должен сам найти в себе дух, злость и желание бороться. Важно не только делать, но и как ты это делаешь. Одно дело — выполнять минимум, другое — играть за клуб с большими амбициями.

Пока каждый заботится лишь о своём «огороде», и я уже сталкивался с подобным раньше. Поэтому собираюсь серьёзно обсудить это с руководством клуба», — приводит слова тренера La Gazzetta dello Sport.

После 11 сыгранных встреч в чемпионате Италии «Наполи» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Интера» и «Ромы» на два очка.

Игроки «Наполи» облили Конте шампанским на пресс-конференции

