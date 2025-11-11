Николо Скира сообщил о травме Артёма Довбика перед решающими матчами сборной Украины

Форвард «Ромы» Артём Довбик получил травму задней поверхности бедра, сообщает журналист Николо Скира в соцсетях.

У украинского нападающего диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы левого бедра. По предварительным оценкам, на восстановление ему понадобится около 40 дней.

Довбик был вызван в сборную Украины на матчи отбора к ЧМ-2026 с Францией и Исландией, однако теперь его участие под вопросом. Вероятно, сыграть за команду он уже не сможет.

В нынешнем сезоне форвард провёл 14 матчей за «Рому», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

