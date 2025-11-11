Моуринью высказал резкое недовольство отношением своих игроков, CМИ и судей к «Бенфике»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью резко высказался о том, как, по его мнению, к клубу относятся СМИ и судьи. Поводом послужила ничья с «Каза Пия» (2:2) в 11-м туре чемпионата Португалии.

«Бенфика заслуживает большего уважения со всех сторон. Когда я говорю “все”, имею в виду и игроков, и внешние структуры. Я сам безмерно уважаю клуб, но не уверен, что все футболисты до конца понимают, что значит играть за «Бенфику». А ещё — это касается СМИ, судей и, возможно, даже институциональных уровней. Сейчас действует слишком много двойных стандартов.

Может, у нас не самые сильные игроки или тренер в мире, но уровень ответственности и стандартов должен быть высочайшим. Я видел вещи, которые заставили меня задуматься о многом, хотя не хотелось бы. Вчера, например, услышал комментарий от представителя нового поколения “хейтеров” — он оскорбил десятки тысяч болельщиков «Бенфики». Если такое допускается на профессиональном уровне, значит, мы зашли слишком далеко», — приводит слова тренера Jornal de Noticias.

«Бенфика» идёт третьей в чемпионате страны, отставая после 11 туров от лидирующего «Порту» на шесть очков.

