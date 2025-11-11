Экитике рассказал о своём видении их конкуренции с Исаком в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике прокомментировал конкуренцию в атакующей линии и возможное взаимодействие с Александером Исаком.

«Мы можем играть вместе. Пока у нас была возможность сыграть лишь один тайм бок о бок, поэтому говорить наверняка рано. Исак — отличный футболист, и я не переживаю: со временем такие игроки начинают лучше понимать друг друга.

Я уверен, что способен действовать не только рядом с ним, но и с любым другим форвардом. Понятно, что все не могут выходить на поле одновременно, но я получаю удовольствие от игры и могу находить общий язык с любым партнёром в атаке», — приводит слова Экитике The Telegraph.

В текущем сезоне АПЛ у Экитике три гола и один ассист в 10 матчах. У Исака — одна голевая передача в четырёх играх.

