Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экитике рассказал о своём видении их конкуренции с Исаком в «Ливерпуле»

Экитике рассказал о своём видении их конкуренции с Исаком в «Ливерпуле»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике прокомментировал конкуренцию в атакующей линии и возможное взаимодействие с Александером Исаком.

«Мы можем играть вместе. Пока у нас была возможность сыграть лишь один тайм бок о бок, поэтому говорить наверняка рано. Исак — отличный футболист, и я не переживаю: со временем такие игроки начинают лучше понимать друг друга.

Я уверен, что способен действовать не только рядом с ним, но и с любым другим форвардом. Понятно, что все не могут выходить на поле одновременно, но я получаю удовольствие от игры и могу находить общий язык с любым партнёром в атаке», — приводит слова Экитике The Telegraph.

В текущем сезоне АПЛ у Экитике три гола и один ассист в 10 матчах. У Исака — одна голевая передача в четырёх играх.

Фанаты испортили мурал Трента Александера-Арнольда в Ливерпуле

Материалы по теме
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android