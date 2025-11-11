«Ужасный вечер». Илью Забарного раскритиковали во Франции, вспомнив его цену
Поделиться
Журналисты французского издания foot01.com прокомментировали игру украинского центрального защитника «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (3:2).
Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Заир-Эмери – 26' 1:1 Морейра – 30' 1:2 Кварацхелия – 33' 2:2 Мэйтленд-Найлс – 50' 2:3 Невеш – 90+5'
Удаления: Тальяфико – 90+3' / нет
«Столкнувшись со скоростью и техникой Морейры из «Лиона», Илья Забарный испытал трудности и провёл ужасный вечер. 63-миллионный трансфер «ПСЖ» вновь показал свои ограничения», — написано в статье издания.
В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол. Футболист перешёл в стан парижан в летнее трансферное окно.
Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
09:17
-
08:54
-
08:47
-
08:31
-
08:15
-
08:15
-
08:04
-
07:50
-
06:24
-
06:01
-
05:53
-
05:49
-
05:42
-
04:54
-
04:42
-
04:39
-
04:30
-
04:24
-
04:06
-
03:40
-
03:39
-
03:25
-
03:06
-
02:56
-
02:43
-
02:34
-
02:24
-
02:17
-
02:01
-
01:59
-
01:45
-
01:39
-
01:37
-
00:51
-
00:48