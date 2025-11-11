Скидки
Главная Футбол Новости

«Ужасный вечер». Илью Забарного раскритиковали во Франции, вспомнив его цену

Комментарии

Журналисты французского издания foot01.com прокомментировали игру украинского центрального защитника «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (3:2).

Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Заир-Эмери – 26'     1:1 Морейра – 30'     1:2 Кварацхелия – 33'     2:2 Мэйтленд-Найлс – 50'     2:3 Невеш – 90+5'    
Удаления: Тальяфико – 90+3' / нет

«Столкнувшись со скоростью и техникой Морейры из «Лиона», Илья Забарный испытал трудности и провёл ужасный вечер. 63-миллионный трансфер «ПСЖ» вновь показал свои ограничения», — написано в статье издания.

В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол. Футболист перешёл в стан парижан в летнее трансферное окно.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

