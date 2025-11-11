«Ужасный вечер». Илью Забарного раскритиковали во Франции, вспомнив его цену

Журналисты французского издания foot01.com прокомментировали игру украинского центрального защитника «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (3:2).

«Столкнувшись со скоростью и техникой Морейры из «Лиона», Илья Забарный испытал трудности и провёл ужасный вечер. 63-миллионный трансфер «ПСЖ» вновь показал свои ограничения», — написано в статье издания.

В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол. Футболист перешёл в стан парижан в летнее трансферное окно.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»