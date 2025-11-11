Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пономарёв: не сказать, что «Балтика» — сильное открытие, будут сюрпризы и во втором круге

Пономарёв: не сказать, что «Балтика» — сильное открытие, будут сюрпризы и во втором круге
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался об игре калининградской «Балтики» в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги.

«Не сказать, что «Балтика» — это сильное открытие, они себя чувствовали неплохо и в прошлом году. Конечно, команда заслуживает похвалы. В первую очередь — Талалаев. Сумел грамотно подобрать коллектив и расставить их по местам так, что все грамотно выполняют свои функции. Приятно на них смотреть. Думал, что они закончат беготню, но нет, физика у них в порядке. С ней всегда приходит и техника. Скорее всего, будут работать над этим дальше. Уверен, что нам предстоит увидеть сюрпризы «Балтики» и во втором круге», — приводит слова Пономарёва News.ru.

Калининградская «Балтика», вернувшаяся в РПЛ под руководством главного тренера Андрея Талалаева, по итогам первого круга сезона-2025/2026 занимает пятое место. Балтийцы набрали 28 очков в 15 матчах, потерпев одно поражение, и отстают от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА на пять очков.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Скандал со Станковичем. Падение Карпина. ПЛН #117

Материалы по теме
Тренер «Балтики» Талалаев оценил выступление своей команды в первом круге сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android