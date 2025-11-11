Пономарёв: не сказать, что «Балтика» — сильное открытие, будут сюрпризы и во втором круге

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался об игре калининградской «Балтики» в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги.

«Не сказать, что «Балтика» — это сильное открытие, они себя чувствовали неплохо и в прошлом году. Конечно, команда заслуживает похвалы. В первую очередь — Талалаев. Сумел грамотно подобрать коллектив и расставить их по местам так, что все грамотно выполняют свои функции. Приятно на них смотреть. Думал, что они закончат беготню, но нет, физика у них в порядке. С ней всегда приходит и техника. Скорее всего, будут работать над этим дальше. Уверен, что нам предстоит увидеть сюрпризы «Балтики» и во втором круге», — приводит слова Пономарёва News.ru.

Калининградская «Балтика», вернувшаяся в РПЛ под руководством главного тренера Андрея Талалаева, по итогам первого круга сезона-2025/2026 занимает пятое место. Балтийцы набрали 28 очков в 15 матчах, потерпев одно поражение, и отстают от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА на пять очков.

Видео: Скандал со Станковичем. Падение Карпина. ПЛН #117