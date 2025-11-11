«Саутгемптон» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Барселоны»

Экс-полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу перешёл в «Саутгемптон». О подписании контракта с 34-летним воспитанником каталонцев в статусе свободного агента объявила пресс-служба клуба из Чемпионшипа. Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

«Ромеу был неотъемлемой частью команды, которая в 2016 году показала лучший результат в истории клуба в английской Премьер-лиге, в том же сезоне вышла в групповой этап Лиги Европы УЕФА, а годом позже дошла до финала Кубка английской лиги, где он получил награду «Игрок сезона» по версии болельщиков и игроков», — говорится на официальном сайте «Саутгемптона».

Ромеу выступал за «Саутгемптон» с 2015 по 2022 год, после чего перебрался в испанскую «Жирону». «Барселона» выкупила своего воспитанника летом 2023-го. Окончательно покинул состав сине-гранатовых он 31 августа 2025 года.