«Развели такое нытьё». Быстров — о поле стадиона «Крыльев Советов» перед игрой с «Зенитом»

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о состоянии поля на стадионе «Солидарность Самара Арена», где в воскресенье «Зенит» сыграл с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 15-го тура Мир РПЛ. В Самаре с 5 по 7 ноября прошёл международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

«Что значит в Самаре? Вот вы развели такое нытьё просто перед туром, как будто там реально какое-то болото. А когда начали показывать — мяч ровно катится. Вы, наверное, забыли, что всё-таки зима пришла? И если бы в Самару приехал не «Зенит», такого ажиотажа не было бы.

Вы как эти, знаете… Вам как кость кинули — и все накинулись: ого, плохое поле. Как будто уже соломинку подстелили для «Зенита» — если не выиграют, скажем, поле было плохое», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».