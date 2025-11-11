Скидки
«Развели такое нытьё». Быстров — о поле стадиона «Крыльев Советов» перед игрой с «Зенитом»

«Развели такое нытьё». Быстров — о поле стадиона «Крыльев Советов» перед игрой с «Зенитом»
Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о состоянии поля на стадионе «Солидарность Самара Арена», где в воскресенье «Зенит» сыграл с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 15-го тура Мир РПЛ. В Самаре с 5 по 7 ноября прошёл международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«Что значит в Самаре? Вот вы развели такое нытьё просто перед туром, как будто там реально какое-то болото. А когда начали показывать — мяч ровно катится. Вы, наверное, забыли, что всё-таки зима пришла? И если бы в Самару приехал не «Зенит», такого ажиотажа не было бы.

Вы как эти, знаете… Вам как кость кинули — и все накинулись: ого, плохое поле. Как будто уже соломинку подстелили для «Зенита» — если не выиграют, скажем, поле было плохое», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Комментарии
