TransferRoom представил топ-15 самых дорогих трансферов в истории с учётом инфляции

Сумма трансфера бразильца Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году составляет € 342,8 млн. Как сообщает TransferRoom в соцсети X, эта сделка является самой дорогой в истории футбола с учётом инфляции. На второй строчке расположился переход француза Килиана Мбаппе в «ПСЖ» из «Монако» годом позже — € 263,3 млн.

Тройку лидеров замыкает Усман Дембеле, чей переход в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017-м при пересчёте был оценён в € 228,6 млн. В топ-5 также вошли Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» — € 197,5 млн) и Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» — € 175,2 млн).

Фото: TransferRoom

Самый дорогой трансфер 2025 года — переход нападающего Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за € 140 млн — занимает 12-е место в рейтинге.