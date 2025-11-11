Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин прокомментировал информацию о возможном переходе Вахании и Мелёхина в «Динамо»

Карпин прокомментировал информацию о возможном переходе Вахании и Мелёхина в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном подписании защитников Ильи Вахании и Виктора Мелёхина из «Ростова». Накануне «Чемпионату» стало известно, что стороны уже провели предварительные переговоры.

«На счёт информации о возможном переходе Вахании и Мелёхина в «Динамо» вообще ничего сказать не могу. Я много кого хотел бы видеть в команде. Если конкретно про них двоих, как вариант — может быть, да», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вахании 24 года, в нынешнем сезоне он провёл 18 матчей во всех турнирах и забил один гол. 21-летний Мелёхин отыграл 19 встреч и также забил один гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает обоих футболистов в € 3 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Динамо» планирует подписать зимой защитников «Ростова» Ваханию и Мелёхина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android