Тимур Гурцкая вступился за Станковича после конфликта тренера «Спартака» с журналистом

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на конфликт главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с журналистом после матча 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1). Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.

— Я его понимаю.

— Объясни.

— В последних матчах игра «Спартака» не удручающая. Приходят победы, приходит некий результат. А клуб всё равно продолжает искать тренера.

— При чём здесь Адам Ахмадов или журналисты, пришедшие на пресс-конференцию после матча с «Локомотивом»?

— Сань. Ну потому что когда ты раздражён, кто бы тебе не попал под руку, ты считаешь, что это против тебя провокация. Ты понимаешь? Он находится в зоне незащищаемой. Сейчас он находится там. Конкретно Адам Ахмадов, конечно же, ни при чём. На его месте любой человек получил бы такой же ответ, – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».