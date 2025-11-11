Скидки
Тимур Гурцкая вступился за Станковича после конфликта тренера «Спартака» с журналистом

Комментарии

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на конфликт главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с журналистом после матча 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1). Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

— Я его понимаю.

— Объясни.
— В последних матчах игра «Спартака» не удручающая. Приходят победы, приходит некий результат. А клуб всё равно продолжает искать тренера.

— При чём здесь Адам Ахмадов или журналисты, пришедшие на пресс-конференцию после матча с «Локомотивом»?
— Сань. Ну потому что когда ты раздражён, кто бы тебе не попал под руку, ты считаешь, что это против тебя провокация. Ты понимаешь? Он находится в зоне незащищаемой. Сейчас он находится там. Конкретно Адам Ахмадов, конечно же, ни при чём. На его месте любой человек получил бы такой же ответ, – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Новости. Футбол
