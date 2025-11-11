Заместитель главы «Зенита»: мы находимся на связи с агентом Головина

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал информацию об интересе санкт-петербургского клуба к хавбеку «Монако» Александру Головину. Он заявил, что сине-бело-голубые находятся в контакте с агентом российского полузащитника из чемпионата Франции.

– Агент Александра Головина на днях заявил, что вы постоянно зовёте Александра в «Зенит». Считаете, он однажды может оказаться в Санкт-Петербурге?

– Мы находимся на связи с Александром Клюевым, агентом Головина, у него есть подопечные игроки в нашей академии. В частности, Даниил Кондаков, ещё некоторые талантливые ребята.

Так или иначе, мы с ним общаемся, и, естественно, я спрашиваю про Головина: как он играет и какие у него мысли? – приводит слова Аршавина Sports.ru.