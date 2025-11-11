Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заместитель главы «Зенита»: мы находимся на связи с агентом Головина

Заместитель главы «Зенита»: мы находимся на связи с агентом Головина
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал информацию об интересе санкт-петербургского клуба к хавбеку «Монако» Александру Головину. Он заявил, что сине-бело-голубые находятся в контакте с агентом российского полузащитника из чемпионата Франции.

– Агент Александра Головина на днях заявил, что вы постоянно зовёте Александра в «Зенит». Считаете, он однажды может оказаться в Санкт-Петербурге?
– Мы находимся на связи с Александром Клюевым, агентом Головина, у него есть подопечные игроки в нашей академии. В частности, Даниил Кондаков, ещё некоторые талантливые ребята.

Так или иначе, мы с ним общаемся, и, естественно, я спрашиваю про Головина: как он играет и какие у него мысли? – приводит слова Аршавина Sports.ru.

Материалы по теме
Игорь Семшов: думаю, Головин скоро захочет покинуть французский чемпионат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android