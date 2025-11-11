«Пока вы думаете, что этот парень спасёт «Сантос», вы вылетите в Серию B». Нето о Неймаре

Бывший футболист сборной Бразилии Хосе Феррейра Нето раскритиковал выступления форварда «Сантоса» Неймара в текущем сезоне после поражения команды от «Фламенго» (2:3) в 33-м туре чемпионата Бразилии.

33-летний форвард вышел в стартовом составе впервые за два месяца, получил жёлтую карточку за споры с арбитром на 36-й минуте, а затем раскритиковал судью во время интервью в перерыве. На 85-й минуте Неймар вступил в перепалку с тренером из-за замены. Игрок не стал смотреть матч и ушёл в раздевалку.

«Пока вы, болельщики «Сантоса», думаете, что этот парень спасёт «Сантос», вы сами вылетите в Серию B из-за него и президента. Это вина Неймара! Вы увидите, насколько изменится «Сантос» без него», — приводит слова Нето RMC Sport.

Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года после выступлений за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль». В сезоне-2025 бразилец принял участие в 15 матчах Серии А и забил три мяча. За пять туров до конца сезона «Сантос» располагается на 17-м месте в зоне вылета с 33 очками, имея игру в запасе. Отставание от спасительного 16-го места составляет два очка.