Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров ответил, какие команды занимают не свои места в турнирной таблице РПЛ

Быстров ответил, какие команды занимают не свои места в турнирной таблице РПЛ
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров ответил на вопрос, какие команды занимают не свои места в турнирной таблице Мир РПЛ. Так, Быстров выделил «Пари НН», московское «Динамо» и «Спартак».

— Плотность просто сумасшедшая и ещё ничего не ясно. Кто не на своём месте?
— «Пари НН». С таким составом они не имеют права идти на последнем месте. «Динамо», 100%. Ну и «Спартак», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

«Пари НН» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав восемь очков после первого круга сезона-2025/2026. «Динамо» — 10-е (17), «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33).

Материалы по теме
«Развели такое нытьё». Быстров — о поле стадиона «Крыльев Советов» перед игрой с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android