Неймар пришёл во вратарскую «Сантоса», чтобы разыграть от ворот, он был недоволен выносами

Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Сантоса» Неймар отметился курьёзным эпизодом в матче 33-го тура чемпионата Бразилии, в котором его клуб уступил «Фламенго» (2:3). Экс-футболист «Барселоны» и «ПСЖ» был недоволен тем, что его команда разыгрывает мяч от ворот сильным ударом на чужую половину поля и решил вмешаться.

Бразилия — Серия А . 33-й тур
10 ноября 2025, понедельник. 00:30 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Окончен
3 : 2
Сантос
Сантус
1:0 Лео – 37'     2:0 Карраскаль – 51'     3:0 Энрике – 81'     3:1 Bontempo – 89'     3:2 Диаз – 90+1'    

Во время одного из вводов мяча в игру Неймар прибежал в собственную вратарскую и самостоятельно исполнил удар от ворот, разыграв мяч с ближайшим защитником. Так нападающий решил призвать партнёров к коротким розыгрышам. Спустя несколько секунд одноклубник Неймара сильно пробил на чужую половину поля.

Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года после выступлений за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль». В сезоне-2025 бразилец принял участие в 15 матчах Серии А и забил три мяча. За пять туров до конца сезона «Сантос» располагается на 17-м месте в зоне вылета с 33 очками, имея игру в запасе. Отставание от спасительного 16-го места составляет два очка.

Комментарии
