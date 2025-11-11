Неймар пришёл во вратарскую «Сантоса», чтобы разыграть от ворот, он был недоволен выносами

Форвард «Сантоса» Неймар отметился курьёзным эпизодом в матче 33-го тура чемпионата Бразилии, в котором его клуб уступил «Фламенго» (2:3). Экс-футболист «Барселоны» и «ПСЖ» был недоволен тем, что его команда разыгрывает мяч от ворот сильным ударом на чужую половину поля и решил вмешаться.

Во время одного из вводов мяча в игру Неймар прибежал в собственную вратарскую и самостоятельно исполнил удар от ворот, разыграв мяч с ближайшим защитником. Так нападающий решил призвать партнёров к коротким розыгрышам. Спустя несколько секунд одноклубник Неймара сильно пробил на чужую половину поля.

Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года после выступлений за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль». В сезоне-2025 бразилец принял участие в 15 матчах Серии А и забил три мяча. За пять туров до конца сезона «Сантос» располагается на 17-м месте в зоне вылета с 33 очками, имея игру в запасе. Отставание от спасительного 16-го места составляет два очка.