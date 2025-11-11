«Барселона» рассматривает покупку Гравенберха, «Реал» также следит за игроком

Опорный полузащитник английского «Ливерпуля» Райан Гравенберх может продолжить карьеру в Испании. По информации издания Fichajes, 23-летний футболист находится в сфере интересов «Барселоны». Каталонский клуб внимательно присматривается к хавбеку.

Сообщается, что ради подписания нидерландского игрока сине-гранатовые готовы рассмотреть продажу нескольких действующих футболистов основного состава. Сам Гравенберх не исключает возможности перехода в стан «Барселоны». При этом источник подчёркивает, что интерес к полузащитнику также проявляет мадридский «Реал».

В текущем сезоне Райан Гравенберх принял участие в 12 матчах во всех турнирах. За это время хавбек отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 90 млн.